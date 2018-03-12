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Bursa'da 'gondol' devrildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:29 | Son Güncelleme

Bursa'da Merkez Osmangazi İlçesi Mihraplı Parkı'nda, 'gondol' diye tabir edilen bir sandal devrildi. Sandaldaki 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, halatlarla sandala ulaştı. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı'nda meydana geldi. Havaların ısınmasını fırsat bilen 5 kişi, kiralık salla sefa sürmek istedi.

bursa gondol park

Su seviyesinin yetersiz olması sebebiyle derenin ortasına saplanan salda mahsur kalanlar, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri salda mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı.

gondolbursa

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Bursa gondol park

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hicmi guvenlik kontrolu yapilmiyor kardesim yazik degilmi bu insanlara ins onemli biseyleri yoktur
oha ne abartmaşlar her hafta gittiğimiz yer yarım metre su var
çıkarcılar ınsan hayatını tehlıkeye ataaan ışlerıde önlem almadan yapıyorlar ışte sıze ornek nalet olsun
su seviyesi düşükmüş ya yürüyüp çıksalarmış
Bi dakka haberde eksiklik var..!! Çok sayıda ambulans sevkedilmiş ama çok sayıda polis ekibi sevk edilmemiş..!!?? Yayınla yayınla da millet anlasın sizin sadece reklam reytingi için haber yaptığınızı.
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