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Bursa emniyetinde 4 yeni terfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 00:40 | Son Güncelleme

 BURSA Emniyet Müdürlüğü'nde 4 emniyet müdür yardımcısı, 1.

Bursa emniyetinde 4 yeni terfi

BURSA, (DHA) - BURSA Emniyet Müdürlüğü'nde 4 emniyet müdür yardımcısı, 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen emniyet teşkilatı personeli belirlendi.
Buna göre Bursa'da görevli emniyet müdür yardımcıları Süleyman Gün, Önder Dülger, Altan Özer ile Cahit Şahin, 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi

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