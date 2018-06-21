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Bursa Festivali’nde 57'nci yıl heyecanı MFÖ konseriyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 07:07 | Son Güncelleme

BURSA'da, ‘57'nci Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve usta sanatçılar Mazhar Fuat Özkan’ın (MFÖ) aynı sahneyi paylaştığı muhteşem konserle başladı.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, ‘57'nci Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve usta sanatçılar Mazhar Fuat Özkan’ın (MFÖ) aynı sahneyi paylaştığı muhteşem konserle başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve ‘Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği’ olma özelliği taşıyan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile usta sanatçılar Mazhar Fuat Özkan’ı aynı sahnede buluşturdu. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konseri takip edenler arasında Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök de yer aldı. Usta sanatçıların eşsiz yorumu ve BBDSO’nun performansı, izleyiciler tarafından alkışlarla ödüllendirildi. Dağhan Doğu ve Turhan Yükseler’in şefliğinde gerçekleştirilen konserde, MFÖ parçalarının senfonik aranjesi sanatseverlerin beğenisini kazandı.

FESTİVAL, BURSA'NIN DEĞERİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu söyledi. Kentin önemli bir değeri olan festivalin Bursa’nın tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa’mız tüm özelliklerinin yanında bir kültür sanat şehridir. Bursa’nın en güzel geleneklerinden biri olan ‘57'nci Uluslararası Bursa Festivali, muhteşem bir konserle başlıyor. 20 Temmuz’a kadar da alanında usta sanatçılar Bursa’ya geliyor” diye konuştu.
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise bu yıl 57 yıldır süren bu festivalin Bursalılar tarafından büyük coşkuyla karşılandığını belirtti. Yılbirlik ayrıca Festivale katılan sanatçıların Bursa’dan mutlu bir şekilde ayrıldığını söylerken festivalin bu kadar uzun soluklu sürmesindeki başarının Bursalılara ait olduğunu ifade etti.

ONUR ÖDÜLÜ
Konuşmaların ardından, ‘Festival Onur Ödülü’ Bursa Kültür Sanat Vakfı Kurucu üyelerinden de olan Şerif Arı’nın oldu. Bu yıl ilk defa festival komitesi tarafından verilen ‘Basın Hizmet Ödülü’ Bursa Festivali’ni 30 yıl boyunca takip eden DHA/Hürriyet Bursa Muhabiri Recai Güler’in oldu. Başkan Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik 57'nci Bursa Festivali’ne destek veren sponsor firma temsilcilerine plaket takdim etti.

‘57'nci Uluslararası Bursa Festivali’ programı

21 Haziran

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