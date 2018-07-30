Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

Bursa'daki kavga dün akşam saatlerinde, Gemlik ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'ndeki Küçük Kumla Sahilinde meydana geldi.

ELLERİNDE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sahilde bulunan kafede oturmak isteyen iki grup, 'yer' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gruptakilerin yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. İki grup, önce ellerindeki sopalarla birbirlerine girdi. Ardından ellerine geçirdikleri tabure ve şişeleri üzerlerine attılar.

POLİS BİBER GAZIYLA AYIRABİLDİ

Çevredekilerin haber vermesiyle polis ekipleri sevk edildi. Polisler de tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Polis, yaralı halde birbirlerine saldırmaya devam eden tarafları, biber gazı kullanarak ayırdı.

7 KİŞİ YARALANDI

Olayda, her iki taraftan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tarafların ifadelerini aldı. (DHA)





