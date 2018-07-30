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Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahildeki kafede iki grup arasında çıkan 'yer' tartışması, kavgaya döndü. Sopa, tabure ve şişelerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Bursa'daki kavga dün akşam saatlerinde, Gemlik ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'ndeki Küçük Kumla Sahilinde meydana geldi.

ELLERİNDE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sahilde bulunan kafede oturmak isteyen iki grup, 'yer' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gruptakilerin yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. İki grup, önce ellerindeki sopalarla birbirlerine girdi. Ardından ellerine geçirdikleri tabure ve şişeleri üzerlerine attılar.

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POLİS BİBER GAZIYLA AYIRABİLDİ

Çevredekilerin haber vermesiyle polis ekipleri sevk edildi. Polisler de tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Polis, yaralı halde birbirlerine saldırmaya devam eden tarafları, biber gazı kullanarak ayırdı.

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7 KİŞİ YARALANDI

Olayda, her iki taraftan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili tarafların ifadelerini aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik kavga sahil

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
herkes barut gibi yeminle. dışarı çıkmaya korkuyor insan acaba birisi bulaşır da başıma iş gelir diye.
gabak kafalı dayağı yemiş, pekmezi akmış polisi görünceye artistlik yapmaya devam ediyor :D
Sıcak bastı,her yer zam.
güzelim vatanım ne hale geldi
Gemlik sahilinde Bira içip göbeği büyüten grup,üstüne t-shirt giymeden,cafe'de okey oynayanların yanına gelip,okey ıstakasına şişmiş göbeğini sürtmüş
bursanın varoş sahil kasabası küçük kula
azmışlar
Turkiyede kafe restaurant gibi yerler hep krolarin elinde. Halkin bunlari cok beslememesi lazim.
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