Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA özel halk otobüs şoförleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için 40 otobüsle konvoy düzenledi.
Şoförler otobüslerini Ay yıldızlı bayraklarla süslerken, elektronik tabelalara da 'Şehitler Ölmez, vatan bölünmez' ve 'Arfin operasyonunda Mehmetçiğin yanındayız' yazıları yazdı.
Otobüs şoförlerinin şehir turu öncesi konuşma yapan Bursa Halk Otobüsçüleri Odası şoförlerinden Mahsun Erek sözlerine şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini belirten Erek, "Bursa Halk Otobüsçüleri odası olarak, şoförler olarak sonuna kadar Afrin'deki Mehmetçiklerimizin yanındayız. Maddi ve manevi olarak askerlerimizin yanındayız" dedi.
Daha sonra şehir turu atan otobüs şoförlerine, geçtikleri noktalarda vatandaşlardan da büyük destek geldi. Otobüsler turlarını tamamladıktan sonra bayraklarını sökerek dağıldı.
FOTOĞRAFLI
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem! Yolu kapattılar
'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'
Ankara'da büyük operasyon! Ünlü iş adamının intiharına neden olmuşlar
Ermenistan'dan skandal karar
Tacizciden inanılmaz savunma: Gece güreş yaparken beni tahrik etti
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum