Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri tanıtıldı

"Burada ilgiyle alakalı her yıl artan bir trend var. 2017 yılında yakaladığımız rakam resmi kayıtlarla 750 bin. Bu açıkçası azımsanmayacak bir rakam ama takdir edersiniz ki burayı sürekli güncellemek ve geliştirmek gerekiyor. Bu kapsamda yapılan yatırımlar var. Yan tarafta kamulaştırılmasını tamamladığımız bir alanımız var. Özellikle fillerle alakalı olarak bu alan oluşturulacak inşallah."

Hayvanat bahçesinin 200 dönümlük bir alanda kurulduğuna işaret eden Aktaş, ziyaretçi sayısında da her yıl 40-50 binlik bir artışın söz konusu olduğunu aktardı.

Aktaş, hayvanat bahçesinin artık 3 yeni konuğu daha olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar gergedanlar. Bunların ikisi Avusturya'dan biri de Fransa'dan getirildi. Bu mekan çok özel bir şekilde onlar için hazırlandı. Biz bu hayvanları açık alana da çıkaracağız ama bu hayvanların ziyaretçilere hiçbir şekilde zarar vermemesi adına, burada güzel bir şekilde ağırlanmaları adına mekan ve konsepti hazırlamamız gerekiyor. Bununla alakalı arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Gergedan barınağımız bin 57 metrekare, 3 bin 620 metrekare de açık alanı bulunuyor. Bundan sonraki süreçte de burayı güncellemek adına yatırımlarımız olacak."

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin başka illere de örnek olduğunu öğrendiklerini dile getiren Aktaş, "İzmit'te böyle bir konseptte hatta daha büyük ölçekte bir konseptte hayvanat bahçesi hazırlandığını, bunun yanında başka hayvanat bahçelerinin de dönem dönem buradan hayvan alarak onları orada sergileme imkanına sahip olduklarını ben duyuyorum. Bu vesileyle tüm dostlarımız ve onların dışarıdan gelen misafirlerini, bir botanik park havasında bu doğal ortam içerisinde hayvanat bahçemize özellikle beklediğimizi ifade etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.

Aktaş, daha sonra hayvanat bahçesindeki bazı hayvanları eliyle besledi.

