Bursa için gök gürültülü sağanak uyarısı

Bursa'daki gök gürültülü sağanağın saat 19.00'a kadar kuvvetli devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın güney kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde saat 19.00'a kadar kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
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