Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa'da kısa süreli ve kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da bu akşam 22.40-23.40 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

