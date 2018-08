Bursa kestane şekeri için de coğrafi işaret başvurusu yapılmış

Gürkan DURAL-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)- KESTANE şekeri patentinin Bursa'ya değil Ödemiş'e ait olduğu bilgisi üzerine Bursa'daki Kardelen Kestane Şekeri firmasının Genel Müdürü ve BTSO Gıda Komitesi Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, Bursa kestane şekerine patent alınması için başvuru yapıldığını belirterek, “BTSO’da Gıda Komite 27. Grup olarak coğrafi işaret için yönetim kurulu kararı alındı, başvurusu yapıldı” dedi. Akgün, kısa zamanda patentin alınacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Turkey Home’ dergisinde kestane şekeri patentinin Bursa değil, İzmir Özdemiş’e ait olduğu bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Bursalı kestane şekeri üreticileri adına konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gıda Komitesi Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, kestane şekerinin belli bir yere has olmadığını söyledi. Aynı zamanda kestane işiyle de uğraşan Akgün, “Kestane şekeri ağırlıklı olarak Bursa’da üretiliyor ve buradan Türkiye ve dünyaya yayılıyor. Bursa’dan giden arkadaşlar İzmir Ödemiş ve Nazilli’de imalathane kurdu. Daha önce Zonguldak’ta da yine Bursa’dan giden arkadaşlar imalathane kurmuştu. Bursa’da kestane şekeri ile yaklaşık 40 firma uğraşıyor. Kestane şekeri imalatında kullanılan kestaneler hammadde olarak Bursa, Balıkesir, Yalova, Karamürsel, Ödemiş, Nazilli ve Karadeniz bölgelerinden temin edilmektedir. Geçtiğimiz haftalarda 'Bursa kestane şekeri' olarak BTSO’da Gıda Komite 27. Grup olarak 'coğrafi işaret' için yönetim kurulu kararı alındı, başvurusu yapıldı” dedi.

'ÖDEMİŞ'TE ALINAN PATENT O BÖLGEYE HAS'

Ödemiş’te alınan patentin, o bölgeye has 'Bozdağ Kestane Şekeri' şeklinde olduğuna işaret eden Akgün, “Geçtiğimiz yıllarda bizim de Bursa’da bunu almamız gerekiyordu ama biraz geç kalındı. Ancak başvuru yapıldı ve bu kısa zamanda da alınacak. Ama bu demek değil ki kestane şekeri sadece Ödemiş’e ait. Ödemiş’te olan Ödemiş Kestane Şekeri, Bursa’da olan Bursa Kestane Şekeri, Zonguldak’ta olan Zonguldak Kestane Şekeri. O yöreye ait olduğunu gösterir, sonuçta bu Türk tatlısı, Türkiye’nin tatlısı. Türk şekeri, neden olmasın?” diye konuştu.

Yörelerde bulunan kestane şekerleri arasındaki farklara da değinen Akgün, Ödemiş’teki kestane şekerlerinin, şeker oranının biraz daha düşük olduğunu bunun dışında da fark olmadığını belirtti. Bursa’da kestane şekeri üzerine pazar oluştuğunu da vurgulayan Akgün, “Yaklaşık 300 yıldan beridir yapılan bir ürün bu. Bursa’da Cumalıkızık kestanesinden Fidyekızık kestanesinden eskiden beridir yapılan bir şekerleme, bir tatlı. Eskiden ninelerimiz pekmezle yaparmış, şeker olmadığında. Hala yapılıyor evlerimizde bu. Cumalıkızık’ta Fidyekızık’ta hala yöresel bir tatlımız bizim” ifadelerini kullandı.

Özellikle patent konusunda bir noktayı daha vurgulayan Akgün, “Bursa Kestane Şekeri ile diğer bölgedeki üretim teknolojisi yakın, sonuçta o da kestane şekeri, bu da kestane şekeri. Kestane şekeri demek, bir yere has olan bir şey değildir” açıklamasını yaptı.

FRANSA'NIN KESTANE ŞEKERİ DAHA TATLI

Kardelen Kestane Şekeri ile birlikte 10 yıldan beridir Fransa’nın Paris kentindeki fuarlara katıldıklarını belirten Akgün, “Bursa’yı, Türkiye’yi tanıtıyoruz. Duabi’ye, Amerika’ya, Almanya’ya katıldık, hem Bursa hem Türkiye tatlısı diyoruz. Fransızlar da diyorlar ki ‘bu bizim şekerimiz’ biz de diyoruz ki ‘300 yıldan beridir yapıyoruz’. Fransız Kestane Şekeri arasında da fark olarak onların şekeri biraz daha fazla tatlı. Bildiğimiz kestane şekerinin üzerine bir kat daha toz şeker döküyorlar. Bizim geleneksel tatlımız diyorlar. Bizim ürünümüzün şekeri biraz daha düşük. Fransa Cumhurbaşkanına, ünlü tenisçi Maria Sharapova’ya tattırdık, çok beğendiler. Bunun biraz daha şeker oranı düşük, daha hafif ve daha fazla kestane tadının geldiğini söylediler. Biz firma olarak elimizden geldiği kadar kestane şekerini yurtdışında tanıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI