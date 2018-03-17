Bursa Kitap Fuarı kapılarını açtı

Bursa’da 16’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan 16. Kitap Fuarı büyük ilgi gördü. Açılışa Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı. 17-25 Mart tarihlerindeki fuarda 390 yayınevinden 600 yazarın eserleri sergilenecek. Ayrıca fuarda 80 de korferans tertiplenecek.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersöz, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Huzurlarınızda paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Fuar geçen seneye göre yüzde 30 büyüme ile hazırlandı. 390 yayın evi katıldı. 4 holde sergi, 2 holde etkinlik alanı hazırladık. Fuarımızın başarılı geçmesini bekliyoruz. Firmalarımızın beklentilerini karşılayacak. Başta Bursa ve bölge halkının, öğrencilerin, kitap tutkunlarının ve kültür edebiyat tutkunlarının istediği gibi geçmesini diliyorum” dedi.

Çok güçlü ve heyecan verici bir fuar olduğunun altını çizen Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Bütün kitapseverlere hayırlı olsun. Kitap ile ilgili alacağımız mesafeler var. İnsanlara boş zamanlarında neler yaptıkları sorulduğunda, kitap okurum, spor yaparım diyorlar. Kitap okumak, boş zaman işi değildir. Toplumun bu yaklaşımı yanlış. Evimizde küçük de olsa kütüphane olmalı. Süs kütüphanesi değil, gönülden aldığımız kitapların olduğu, bizim de her zaman ziyaret ettiğimiz bir kütüphane olmalı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Kitaplar evlerimizdeki aksesuardan öte yolumuzun gıdasıdır. Çok ciddi mesafeler kat etmemiz gerekiyor. Bu fuar, Bursa’nın en önemli değerlerinden bir tanesi" diye konuştu.

Fuarın açılışında konuşan Yazar Doğan Hızlan ise, fuarların şehirlere olan katkısından söz ederek, “Şehirleri geliştiren kitap fuarlarıdır. Neden derseniz, çünkü artık her şey kendi başına bir kültür adası oluyor ve bu adalar bir araya gelip bir kıtaya dönüşüyor. Üstelik Bursa gibi bütün yönetimleri kuruluşundan bu yana yaşamış bir şehrin kitaba ve kitapçıya ihtiyacı vardır. Tabii ki burada önce yerel yönetime ve devlete teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü onlar olmadan bir şeyin yeşermesi ve büyümesi çok mümkün değildir. İkincisi Bursalılara teşekkür etmek gerekiyor, çünkü onlar olmasa bu ilgi olmaz. Ben özellikle onlara teşekkür ediyorum" dedi.