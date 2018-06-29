Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerler, askeri okullardan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişiden 98'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, firari, resen emekli 1. sınıf emniyet müdürü Önder A'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli daha yakalandı.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 98'e yükseldi.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emekli, ihraç ve açıkta bulunan 4 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 23 komiser, 26 polis, muvazzaf 2 üsteğmen, 6 astsubay, askeri okullardan ilişiği kesilen 38 kişi ile özel bir şirkette çalışan örgütün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı bir kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Manisa, İstanbul, Van, Batman, Erzurum, Konya, Kayseri, Sivas, Aksaray, Amasya, Kırşehir, Ankara, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Trabzon, Niğde, Nevşehir, Balıkesir, Yozgat ve Adana'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 95 şüpheli gözaltına alınmıştı.

