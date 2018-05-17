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Bursa merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:43 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u adliyeye gönderildi

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında doktorların da bulunduğu 25 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 19'unun, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında KHK ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirketle bağlantılı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfının yöneticileri ile özel hastanelerde görevli doktorların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Van ve Erzincan'daki adreslere 11 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Zanlılardan bazılarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'yı "kurtarma talimatları" kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ operasyon

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