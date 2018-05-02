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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 27 polis gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye olduğu ve örgütsel faaliyetlere destek verdiği belirlenen polislere yönelik operasyonda başlattı.

İHRAÇ EDİLEN 30 POLİS İÇİN GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, meslekten ihraç edilip, açığa alınan 30 polis için gözaltı kararı çıkarıldı.

Bursa, Kütahya, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla meslekten ihraç edilen 27 polis gözaltına alındı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Firari 3 polisin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüpheliler, sorguları için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


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