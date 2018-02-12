Bursa merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf asker 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik daha önce alınan itirafçı ifadeleri doğrultusunda 6'sı muvazzaf asker 13 şüpheli hakkında Bursa, Kütahya, Ankara, Gaziantep, Siirt, Şırnak, Ağrı, Elazığ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5'i muvazzaf asker 7 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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