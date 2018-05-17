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Bursa merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Operasyonda 9'u muvazzaf 12 asker gözaltına alındı

Bursa merkezli 9 ilde, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9'u muvazzaf 12 asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 12 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay, Kilis, Kayseri, Çorum, Hakkari, Kars, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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Bursa FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

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