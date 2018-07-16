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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan, örgütün eğitim kurumlarında yöneticilik yapan 14 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün eğitim kurumlarında yöneticilik yapan 14 zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte ait olduğu gerekçesiyle daha önce kapatılan özel okul, dershane, yurt ve etüt merkezlerinde yöneticilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'deki 28 adrese 11 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırdıkları öğrenilmişti.

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Bursa FETÖ/PDY operasyon

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