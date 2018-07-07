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Bursa merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 05:20 | Son Güncelleme

Silah kaçakçılarına yönelik 14 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bursa merkezli 14 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı çıkarılmasının ardından yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 9'u mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Bursa'nın Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçeleri ile İstanbul, Yalova, Balıkesir, Konya, Sakarya, Kütahya, Ankara, Samsun, Zonguldak, Manisa, Hatay, Çanakkale ve Bayburt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 59 zanlı yakalanmıştı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 24 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Orhangazi silah kaçakçılığı

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