Bursa merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Bursa merkezli 14 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı çıkarılmasının ardından yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 9'u mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Bursa'nın Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçeleri ile İstanbul, Yalova, Balıkesir, Konya, Sakarya, Kütahya, Ankara, Samsun, Zonguldak, Manisa, Hatay, Çanakkale ve Bayburt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 59 zanlı yakalanmıştı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 24 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.
Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?
Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum