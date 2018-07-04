HABER

Bursa Mevlevihanesi özgün kimliğine kavuşturulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesince, 400 yıllık Bursa Mevlevihanesinin yeniden gün yüzüne çıkarılması için rekonstrüksiyon çalışması yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 400 yıllık mevlevihaneyi özgün kimliğine kavuşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesinin yeniden gün yüzüne çıkarılması için rekonstrüksiyon çalışması yapılıyor.

Mevleviliğin önemli kişilerinden Cününi Ahmed Dede tarafından 17. yüzyılda kurulan ve döneminin en büyük Mevlevihanelerinden olan Pınarbaşı Mezarlığı'nın karşısındaki Bursa Mevlevihanesi, ilk günkü haline kavuşturulacak.

Proje çalışmaları tamamlanan ve ilgili kurullardan onayları alınarak rekonstrüksiyon işlemlerine başlanan bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. Çalışma kapsamında, 1970'li yıllarda, alanın büyük bir kısmında yer alıp, şehrin ciddi bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı.

- Çalışmalar 2019 yılında tamamlanacak

Mevlevihaneyi özgün kimliğiyle kente kazandıracak çalışmaların 2019 yılında sona ermesi hedefleniyor. Yaklaşık 5 milyon 571 bin lira bedelle yapılacak çalışmalar kapsamında bina "Semahane, Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif ve Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi" olmak üzere 3 bölümden oluşacak.

Çalışmalar kapsamında şantiye sahasında öncelikle Bursa Müze Müdürlüğü kontrolünde arkeolojik kazılar yapıldı ve orijinal yapı temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. Daha sonra bulunan temel kalıntıları uyarınca mimari proje revize edilerek Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projelere göre imalatlara başlandı. Yapıldığı dönemde, büyüklüğü itibariyle sayılı Mevlevihanelerden olan yapı, tüm bölümleriyle bir kompleks olarak ayağa kaldırılacak.

- "Mevlevihaneyi özgün kimliğiyle yeniden kentimize kazandırıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın, eşsiz kültür mirasının en güzel şekilde geleceğe taşındığını belirtti.

Aktaş, "Tarihe adını altın harflerle yazdırmış kültürümüzün değerini biliyor, ecdat yadigarı eserlerimizi gün yüzüne çıkarıyoruz. Köklü mirasımızın zaman içinde yok olmuş değerli örneklerinden olan Bursa Mevlevihanesi, 4 asırlık tarihiyle geleceğe taşınıyor. Kaderine terk edilmesinin ardından zamana yenik düşen Mevlevihaneyi özgün kimliğiyle yeniden kentimize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?
Öğretim görevlisinden Leyla ve Eylül için şiirÖğretim görevlisinden Leyla ve Eylül için şiir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Mevlevihanesi küllerinden doğuyor Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis merkezinde büyük şok! Nezarethanede böyle bulundu

Polis merkezinde büyük şok! Nezarethanede böyle bulundu

Ayşe Böhürler kimdir? Gazeteci Ayşe Böhürler yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Ayşe Böhürler kimdir? Gazeteci Ayşe Böhürler yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Kırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılış

Kırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılış

Nail Olpak kimdir? Nail Olpak yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Nail Olpak kimdir? Nail Olpak yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Yavru kediye tecavüzde istenen ceza belli oldu

Yavru kediye tecavüzde istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.