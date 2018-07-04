Bursa Mevlevihanesi özgün kimliğine kavuşturulacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 400 yıllık mevlevihaneyi özgün kimliğine kavuşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesinin yeniden gün yüzüne çıkarılması için rekonstrüksiyon çalışması yapılıyor.

Mevleviliğin önemli kişilerinden Cününi Ahmed Dede tarafından 17. yüzyılda kurulan ve döneminin en büyük Mevlevihanelerinden olan Pınarbaşı Mezarlığı'nın karşısındaki Bursa Mevlevihanesi, ilk günkü haline kavuşturulacak.

Proje çalışmaları tamamlanan ve ilgili kurullardan onayları alınarak rekonstrüksiyon işlemlerine başlanan bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. Çalışma kapsamında, 1970'li yıllarda, alanın büyük bir kısmında yer alıp, şehrin ciddi bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı.

- Çalışmalar 2019 yılında tamamlanacak

Mevlevihaneyi özgün kimliğiyle kente kazandıracak çalışmaların 2019 yılında sona ermesi hedefleniyor. Yaklaşık 5 milyon 571 bin lira bedelle yapılacak çalışmalar kapsamında bina "Semahane, Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif ve Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi" olmak üzere 3 bölümden oluşacak.