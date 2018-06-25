Bursa milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

BURSA 1. Bölge
AK Parti
1- Hakan Çavuşoğlu
2- Mustafa Esgin
3- Refik Özen
4- Emine Yavuz Gözgeç
5- Ahmet Kılıç
MHP
1- İsmet Büyükataman
CHP
1- Lale Karabıyık
2- Erkan Aydın
3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İYİ Parti
1- İsmail Tatlıoğlu
BURSA 2. Bölge
AK Parti
1- Efkan Ala
2- Osman Mesten
3- Vildan Yılmaz Gürel
4- Zafer Işık
5- Muhammet Müfit Aydın
6- Atilla Ödünç
MHP
1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu
CHP
1- Orhan Sarıbal
2- Yüksel Özkan
İYİ Parti
1- Ahmet Kamil Erozan
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