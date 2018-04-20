Bursa Sağlık Müzesi’ne anlamlı ödül

‘II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi’, Adnan Menderes Üniversitesi tarafından Ürgüp Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir’de yapıldı.

Kongrede Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Tarihi Müzesi ‘Kongre Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Kongre özel ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in elinden aldı. Çevik, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nin kısa bir zamanda böyle bir ödüle layık görülmesinin kendilerini mutlu ve motive ettiğini söyledi.

Osmanlı’dan günümüze Bursa’da sağlık tarihinin senaryolaştırıldığı müzede, Dr. Ceyhun İrgil’in koleksiyonunun yanı sıra hastaneler, eczacılar ve sağlık alanına hizmet eden kişi ve kuruluşlardan bağış alınan onlarca materyal ve obje teşhir ediliyor. Edirne’deki Sağlık Müzesi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk kurumsal müze olan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, sağlık bilincine dair zengin görsellerden oluşan koleksiyonu ile dikkat çekiyor.