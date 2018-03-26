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Bursa şehidini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:29 | Son Güncelleme

25 yıl önce Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk unutulmadı.26 Mart 1993 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk’ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gazi İlköğretim Okulunda anma töreni düzenledi.

Bursa şehidini unutmadı

25 yıl önce Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk unutulmadı.
26 Mart 1993 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk’ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gazi İlköğretim Okulunda anma töreni düzenledi. Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, Okul Müdürü İhsan Altun, şehit babası Alibey Şentürk ve ailesinin katıldığı törende Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk hatıra köşesi oluşturulurken, ihtiyaç sahibi 102 öğrenciye mont hediye edildi.
Anma törenin ardından okul bahçesinde lokma dağıtılırken, program gerçekleşen kabir ziyareti ve yapılan duaların ardından son buldu.

Bursa şehidini unutmadı

Bursa şehidini unutmadı

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