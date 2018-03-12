Bursa'da, bu yıl 5'incisi düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında, ''Benim Annabel'' isimli oyun sahnelendi.

Devlet Tiyatroları tarafından Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Cristina Andreea Lon yönetti.

Rumence sahnelenen oyunda, sahne kenarına konulan ekranda oyunun Türkçe çevirisine yer verildi.

Lulian Tanas'ın kaleme aldığı oyunda, Petru Stratulat, Alexandra Francisca Mirescu ve Dragos Lonut Stanciu oynadı.

Oyun, sıradan bir ailenin küçük kızı olan Annabel'in çocukluğunun geçtiği eve döndüğünde gençlik yıllarına kadar sakladığı günlüğü bulması sonrası aile kavgaları ve gençlik yıllarındaki hatalarıyla yüzleşmesini konu alıyor.