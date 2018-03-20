Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Mess Sahnesi ve Saraybosna Savaş Tiyatrosu tarafından "Damarlarımızdaki Un" isimli oyunu sahnelendi.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sunulan ve Igor Stiks'in kaleme aldığı oyunu, Boris Lijesevic yönetti.

Oyunda, savaş yüzünden dünyanın bazı bölgelerine dağılan topluluğun 20 yıl sonra bir gece, bir şehirde, bir apartman dairesinde tekrar buluşması anlatılıyor.

Oyunda, Kaca Doric, Izudin Bajrovic, Selma Alispahic gibi oyuncular performanslarını sergiledi.