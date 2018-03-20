HABER

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 01:47 | Son Güncelleme

Mess Sahnesi ve Saraybosna Savaş Tiyatrosu "Damarlarımızdaki Un" adlı oyunla sahne aldı

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Mess Sahnesi ve Saraybosna Savaş Tiyatrosu tarafından "Damarlarımızdaki Un" isimli oyunu sahnelendi.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sunulan ve Igor Stiks'in kaleme aldığı oyunu, Boris Lijesevic yönetti.

Oyunda, savaş yüzünden dünyanın bazı bölgelerine dağılan topluluğun 20 yıl sonra bir gece, bir şehirde, bir apartman dairesinde tekrar buluşması anlatılıyor.

Oyunda, Kaca Doric, Izudin Bajrovic, Selma Alispahic gibi oyuncular performanslarını sergiledi.

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'deSon dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektupAfrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Damarlarımızdaki Un'' Boris Lijesevic "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" Mess Sahnesi ve Saraybosna Savaş Tiyatrosu

En Çok Okunan Haberler

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

120 Rus askeri hayatını kaybetti

120 Rus askeri hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk askerlerinin girdiği Afrin’e siviller dönmeye başladı

Türk askerlerinin girdiği Afrin’e siviller dönmeye başladı

İstanbul'da gece yarısı terör operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da gece yarısı terör operasyonu: Gözaltılar var

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.