Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu tarafından "Koltuk Değnekleri" isimli oyun sahnelendi.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, Camilo Bentancor tarafından koreografisi çizilen oyun, Danai Tikou'nun yönetiminde sahneye konuldu.

Oyunda Danai Tikou, Afroditi Kleovoulou ve Camilo Bentancor Gallardo ile ekibi oluşturan diğer oyuncular rol aldı.

Bir Hint halk hikayesine dayanan ve Yannis Selleckos'un piyano eşliğinde sessiz bir komedi olarak sahnelenen oyun sanatseverlerin beğenisini kazandı.

"Koltuk Değnekleri" oyununda, Kaca Doric, Izudin Bajrovic ve Selma Alispahic de performanslarını sergiledi.