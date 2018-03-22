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Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 02:25 | Son Güncelleme

Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu etkinlik kapsamında "Koltuk Değnekleri" oyunuyla sahne aldı

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu tarafından "Koltuk Değnekleri" isimli oyun sahnelendi.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, Camilo Bentancor tarafından koreografisi çizilen oyun, Danai Tikou'nun yönetiminde sahneye konuldu.

Oyunda Danai Tikou, Afroditi Kleovoulou ve Camilo Bentancor Gallardo ile ekibi oluşturan diğer oyuncular rol aldı.

Bir Hint halk hikayesine dayanan ve Yannis Selleckos'un piyano eşliğinde sessiz bir komedi olarak sahnelenen oyun sanatseverlerin beğenisini kazandı.

"Koltuk Değnekleri" oyununda, Kaca Doric, Izudin Bajrovic ve Selma Alispahic de performanslarını sergiledi.

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali

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koltuk değnekleri Art Vouveau Tiyatrosu "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"

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