Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Arnavutluk'tan Migjeni Tiyatrosu tarafından "Tartuffe" isimli oyun sahnelendi.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'e ait eser, Kushtrim Bekteshi'nin yönetiminde sahneye konuldu.
Besfort Berberi, Divhi Gushta ve Menta Smaja'nın aralarında olduğu oyuncu kadrosu, eserdeki karakterleri canlandırdı.
Moliere'in tanınmış oyunlarından "Tartuffe"de, zengin bir aile babası olan Orgon'un evine aldığı Tartuffe'nin aile yaşantısındaki değişikliklerle süregelen hırs, intikam gibi duyguların yoğun şekilde işlendiği hikaye konu ediliyor.
Sanatçılar oyunun sonunda seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Devlet Tiyatroları öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenen festival yarın sona erecek.
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