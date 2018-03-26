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Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 00:21 | Son Güncelleme

Romanya İoan Slavici Klasik Tiyatrosu, "Bizim Şehrimiz" oyunuyla sahne aldı

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Romanya İoan Slavici Klasik Tiyatrosu tarafından "Bizim Şehrimiz" isimli oyun sahnelendi.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, Thornton Wilder'in kaleme aldığı eser, Cristian Ban'in yönetiminde sahneye konuldu.

Peter Ioan, Lucanu Donat Cecilia, Alex Margineanu, Petrean Varjasi Angela, Peter Dorina Darie, Statnic Stefan, Pavicsits Robert'ten oluşan oyuncu kadrosu, eserdeki karakterleri canlandırdı.

Sanatçılar, oyunun sonunda seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyunda, "Ailem Bir Harikaydı" projesinin doğal bir sonucu olan "Bizim Şehrimiz", 1930'lu yıllardaki şehrin hikayelerinden inşa edilerek o dönemdeki insanların yaşam şartları, sosyal hayatları ve aile ilişkilerinden kesitler veriliyor.

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"Bizim Şehrimiz" "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" Romanya İoan Slavici Klasik Tiyatrosu Thornton Wilder

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