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Bursa UNESCO Derneği, çini tasarımcısı Tuna’yı ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Bursa UNESCO Derneği, çini tasarımcısı Turgut Tuna’yı ağırladı.18 Nisan Çarşamba akşamı BAOB Akademik Odalar Yerleşkesi’nde düzenlenen söyleşide Turgut Tuna ‘çininin gelişimi ve evrensel değerleri’ üzerine dernek üyeleriyle bilgilerini paylaştı.Söyleşi başlangıcında Bursa UNESCO Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra Minez yaptığı konuşmada “Çini sanatı; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle 2016 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer aldı.

Bursa UNESCO Derneği, çini tasarımcısı Tuna’yı ağırladı

Bursa UNESCO Derneği, çini tasarımcısı Turgut Tuna’yı ağırladı.
18 Nisan Çarşamba akşamı BAOB Akademik Odalar Yerleşkesi’nde düzenlenen söyleşide Turgut Tuna ‘çininin gelişimi ve evrensel değerleri’ üzerine dernek üyeleriyle bilgilerini paylaştı.
Söyleşi başlangıcında Bursa UNESCO Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra Minez yaptığı konuşmada “Çini sanatı; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle 2016 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer aldı. Bu sanatın öncüleri arasında şehrimiz Bursa’da yer alıyor. Geçmişle bugün arasındaki kültürel bağların güçlenmesine, kültürel kimliğin geleceğe taşınmasına katkıda bulunan çini sanatı, usta sanatçıların bilgi ve beceriyle varlığını korumaya devam ediyor. Bursa UNESCO Derneği olarak 1998 yılından bugüne kentimizdeki kültürel mirasların bugünkü durumunu anlamak, korumak ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.
Turgut Tuna, çini sanatının evrensel değerlerimizden birisi olduğuna dikkat çekti. Bursa’daki çini örneklerinin benzersiz zenginlikler olduğunu ve tüm dünyanın ilgisini çektiğini aktararak, bu sanatın günümüzdeki meseleleri ve çözümleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bursa UNESCO Derneği, çini tasarımcısı Tuna’yı ağırladı

Bursa UNESCO Derneği, çini tasarımcısı Tuna’yı ağırladı

Bursa UNESCO Derneği, çini tasarımcısı Tuna’yı ağırladı

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