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Bursa ve Antalya'da korkutan yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Son dakika habere göre, Mudanya'da 3 yıl önce 170 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu bölgede ve Manavgat'ta yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa ve Antalya'da korkutan yangını!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mahalleleri mevkisindeki nasıl çıktığı bilinmeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, köylülerde kovalarla ve küreklerle söndürmeye çalışıyor.

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FETÖ’nün malikanesinin yakınlarındaki yangına helikopter de havadan müdahale ediyor. Olay yerine ayrıca yakın bölgelerden de itfaiye aracının sevk edildiği belirtildi.

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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Yerleşim alanına yakın alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ters istikamete seyreden orman yangınına 4 helikopter 1 amfibik uçak, 25 arazöz 2 dozer sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya Antalya Manavgat yangın

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