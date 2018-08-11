Bursa ve Antalya'da korkutan yangını!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mahalleleri mevkisindeki nasıl çıktığı bilinmeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, köylülerde kovalarla ve küreklerle söndürmeye çalışıyor.
FETÖ’nün malikanesinin yakınlarındaki yangına helikopter de havadan müdahale ediyor. Olay yerine ayrıca yakın bölgelerden de itfaiye aracının sevk edildiği belirtildi.
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Yerleşim alanına yakın alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ters istikamete seyreden orman yangınına 4 helikopter 1 amfibik uçak, 25 arazöz 2 dozer sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.
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