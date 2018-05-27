Bursa ve Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Bursa'nın merkezi ve kuzey ilçeleri ile Samsun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların akşam saatlerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Bursa'nın merkezi ve kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın 19.00'a kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan, Samsun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların da 1,5 saat süreyle kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Her iki ildeki vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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