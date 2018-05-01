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Bursa'da 1 Mayıs coşkusu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

KONSER İZLENDİ, HALAYLAR ÇEKİLDİ Bursa'da Atatürk Stadyumu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sıcağa rağmen halaylar ve şarkılarla İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı.

KONSER İZLENDİ, HALAYLAR ÇEKİLDİ
Bursa'da Atatürk Stadyumu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sıcağa rağmen halaylar ve şarkılarla İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı. Öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yürüyüşün ardından Atatürk Stadyumu Meydanı'nda buluştu. Yürüyüşe katılan sendika temsilcilerinin kısa konuşmalarıyla başlayan etkinlikte 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın yalnızca Bursa'da değil, dünya üzerinde kutlandığı ve birliktelik vurguları yapıldı. Ardından sıcağın da etkisi altına aldığı Bursa'da vatandaşlar, sahneye çıkan Grup Abdal'ın şarkılarıyla 1 Mayıs'ı kutladı. Bazı vatandaşlar ise halay çekti. Yürüyüş nedeniyle trafiğe kapatılan Darmstadt Caddesi, vatandaşların alana toplanmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alan yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Etkinlikler olaysız bir şekilde sona erdi.

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