HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'da 19 Mayıs töreni rötarlı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri 2 gün gecikmeyle bugün yapıldı.

Bursa'da 19 Mayıs töreni rötarlı yapıldı

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri 2 gün gecikmeyle bugün yapıldı. Harmancık Kaymakamı Enis Aslantatar, "Cumartesi günü tatil olduğu için kalabalık sağlanamazdı, bu nedenle töreni bugüne bıraktık. Bu tür şeyleri esnetmek gerekiyor" dedi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Harmancık'ta Kaymakam Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve ilçe protokolü, 19 Mayıs Cumartesi günü Atatürk anıtına çelenk bıraktı, İstiklal Marşı'nın ardından saygı duruşunda bulundu. Törenler ise 2 gün sonra bugün Harmancık 75'inci Yıl Çok Programlı Lise'nin bahçesinde yapıldı. İlçe protokolü ile öğrencilerin katıldığı ve az sayıda vatandaşın izlediği törende beden eğitimi öğretmeni Sedat Baba, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yaptı. Tören şiirlerin okunması, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve öğrencilerin folklor gösterileriyle sona erdi. Kaymakam Enis Aslantatar, bir soru üzerine, "Cumartesi günü çelenk sunma törenimizi yaptık. Hafta sonu olduğu için kalabalık toplanmaz diye töreni bugüne bıraktık. Bu tür şeyleri esnetmek gerekir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da 19 Mayıs töreni rötarlı yapıldıBursa'da 19 Mayıs töreni rötarlı yapıldı

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
- Dev platform Boğaz'dan geçti- Dev platform Boğaz'dan geçti
Gaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyorGaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.