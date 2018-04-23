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Bursa'da 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:47 | Son Güncelleme

BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Bursa'da 23 Nisan coşkusu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bando ekibi, gösteri yaptı. Kutlamada 'Bayrak' şiiri de okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Dülger ise yaptığı konuşmada, tüm çocukların bayramını kutladı. Etkinlik, daha sonra Kükürtlü Sanayi Ticaret İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği dans gösterileriyle sürdürüldü. Öğrenciler, 'Yarınlar Biziz', 'Kardeşlik Çemberi', 'Ferhat ile Şirin' ve 'Anadolum' gösterileriyle bayramın coşkusunu yaşadı.
Etkinlik, öğrencilerin 'Bir Dünya Kuralım' adlı şarkıyı beraber söylemesiyle son buldu.

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Bursa'da 23 Nisan coşkusuBursa'da 23 Nisan coşkusuBursa'da 23 Nisan coşkusuBursa'da 23 Nisan coşkusu

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