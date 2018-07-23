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Bursa'da 6. kattan düşen inşaat işçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 20:23 | Son Güncelleme

Bursa'da 6. kattan düşen inşaat işçisi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 6'ncı kattan düşen 18 yaşındaki inşaat işçisi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cihatlı Mahallesi'ndeki bir inşaatın 6'ncı katında çalışan Adem Koçan (18), dengesini kaybederek zemine düştü.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Koçan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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