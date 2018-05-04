"Ülkemiz çok fazla yardım gönderiyor ihtiyacı olan ülkelerdeki insanlara. Her sene 60 bin çocuk yanında hiçbir yakını olmadan Avrupa'ya yasa dışı yollardan gidiyor. Çocuk işçiliğini, çocuk gelinleri konuşuyoruz. Evde sussun diye televizyonun önüne bırakılan çocukları konuşuyoruz çünkü bu da bir şiddet türüdür. Çocuklar adına daha yaşanabilir bir dünya için daha anlamlı öyküler yazmalıyız. Filmin adını koyamadığımız bir gücü var, değiştirici bir gücü. Filmler yetişkinlerin söyleyemediklerini söylemesine vesile olur belki. Çocukları hayal kırıklığına uğratan çocuklar gördünüz mü? Hayır çocukları biz yetişkinler hayal kırıklığına uğratıyoruz. Filmler bizim özrümüz olsun."

Orhon, çocuklar adına önemli bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bence herkesin, tüm büyüklerimizin çocukların desteğini, gücünü arkalarına alması gerekiyor." dedi.

Festival Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde, bu tür etkinliklerin omuz omuza verince mümkün olduğunu söyledi.

Bursa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve 7 gün sürecek "Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali" törenle açıldı.

Açılışta çocuklarla gerçekleştirilen mini konser ve konuşmaların ardından festivale katkı sağlayanlara plaketleri verildi.

​Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Sivil Düşün AB Programı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Matuku Film ve Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneğinin iş birliği ile düzenlenen festivalin açılışına, Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı, oyuncular Azra Akın ve Metin Akdülger ile çocuklar ve aileleri katıldı.

55 ülkeden 266 film başvurusu yapılan festival boyunca 21 kısa ve 9 uzun metrajlı film olmak üzere toplam 30 film, 7 gün boyunca Sanat Mahal Sinema Salonu, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi ve Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde çocuk ve yetişkin izleyicilere ücretsiz sunulacak.

Festival boyunca fotoğraf ve resim dalında seçilecek 50 eser, film gösterimlerinin yapıldığı kültür merkezlerinde sergilenecek.

