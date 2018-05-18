Bursa'da 'af' için imza kampanyası

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da bir araya gelen Dünya İslam Kardeşliği üyeleri, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin affedilmesi için imza kampanyası başlattı.
Bursa'da, cuma namazının ardından Orhangazi Parkı’nda toplananlar, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunanların tahliye edilmesi için imza topladı. Dünya İslam Kardeşliği Başkanı Selçuk Göksu, terör, uyuşturucu ve cinsel istismar gibi suçlar haricindeki tutuklu ve hükümlülerin affı için imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Göksu, "Cezaevlerinde çocuklarıyla yatan nice kadınlar var. Bilgisizce yapmış oldukları hataları özgürlüklerinden mahrum kalarak çekmektedir. Türkiye’nin dört bir yanındaki mahkumların ailelerine çağrıda bulunuyoruz. Gerekli izinleri alarak, bizler gibi imza toplasınlar. Devletine hiçbir zaman ihanet etmemiş kişilerin affı için imza atmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız" dedi.
FOTOĞRAFLI
Terör örgütü yanlısına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Burası ölüm yolu! Oraya giden kurtulamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum