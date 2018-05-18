Bursa'da 'af' için imza kampanyası

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da bir araya gelen Dünya İslam Kardeşliği üyeleri, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin affedilmesi için imza kampanyası başlattı.

Bursa'da, cuma namazının ardından Orhangazi Parkı’nda toplananlar, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunanların tahliye edilmesi için imza topladı. Dünya İslam Kardeşliği Başkanı Selçuk Göksu, terör, uyuşturucu ve cinsel istismar gibi suçlar haricindeki tutuklu ve hükümlülerin affı için imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Göksu, "Cezaevlerinde çocuklarıyla yatan nice kadınlar var. Bilgisizce yapmış oldukları hataları özgürlüklerinden mahrum kalarak çekmektedir. Türkiye’nin dört bir yanındaki mahkumların ailelerine çağrıda bulunuyoruz. Gerekli izinleri alarak, bizler gibi imza toplasınlar. Devletine hiçbir zaman ihanet etmemiş kişilerin affı için imza atmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız" dedi.

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