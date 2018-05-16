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Bursa'da, AK Parti'den İsrail ve ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:06 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa İl Teşkilatı, İsrail ve ABD'ye 'Filistinli halkına yönelik saldırılar' nedeniyle tepki gösterdi.

Bursa'da, AK Parti'den İsrail ve ABD'ye tepki

Gürkan DURAL- Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- AK Parti Bursa İl Teşkilatı, İsrail ve ABD'ye 'Filistinli halkına yönelik saldırılar' nedeniyle tepki gösterdi.
AK Parti Bursa İl Teşkilatı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletler'i, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz" dedi.
"İsrail'e, böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlıyoruz" diyen Ayhan Salman, "Uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı mücadelesini sürdürecektir. Müslümanlar olarak Kudüs'ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı.
Daha sonra İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atan partililer, her iki ülkeye tepkilerini gösterirken Filistin lehine de sloganlar attı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da, AK Parti'den İsrail ve ABD'ye tepkiBursa'da, AK Parti'den İsrail ve ABD'ye tepkiBursa'da, AK Parti'den İsrail ve ABD'ye tepkiBursa'da, AK Parti'den İsrail ve ABD'ye tepki

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