Bursa'da ani bastıran yağış etkili oldu

BURSA, (DHA)- BURSA'da etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağışın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle, birçok vatandaş mağdur oldu.
Bursa'da akşam saatlerindeki sağanak etkili oldu. Özellikle yağmurun iftar saatine denk gelmesi nedeniyle birçok vatandaş mağdur oldu. Ayrıca yağışla birlikte şiddetli lodos da görüldü. Yağış bir süre sonra kesildi.
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