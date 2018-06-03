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Bursa'da barajlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın içme suyunun sağlandığı Nilüfer ve Doğancı barajlarında, son yağışlarla birlikte doluluk oranları yüzde 100 seviyesine yaklaştı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, son yağışlarla her iki barajın da tamamen dolduğunu belirterek, "Bu tarihten itibaren hiç yağış olmasa dahi barajlarda Bursa'nın 8 aylık ihtiyacını karşılayacak su mevcut" dedi.

Bursa'da barajlar doldu

Mehmet İNAN/BURSA ,(DHA)- BURSA'nın içme suyunun sağlandığı Nilüfer ve Doğancı barajlarında, son yağışlarla birlikte doluluk oranları yüzde 100 seviyesine yaklaştı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, son yağışlarla her iki barajın da tamamen dolduğunu belirterek, "Bu tarihten itibaren hiç yağış olmasa dahi barajlarda Bursa'nın 8 aylık ihtiyacını karşılayacak su mevcut" dedi.
Bursa'nın içme suyunu karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı, Uludağ'daki karların erimesi ve özellikler son yağışlarla birlikte yüzde 10 dolayında artış gösterdi. Doluluk oranı Nilüfer Barajı'nda yüzde 100, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 98'e ulaştı.
'BARAJLARDAKİ SU BURSA'YA 8 AY YETER'
Konu ile ilgili DHA muhabirine açıklama yapan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, son yağışlarla birlikte Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranlarının yüzde 10 seviyesinde arttığını belirterek, "Nilüfer Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranındayız. Doğancı Barajı'nda ise olası yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel baskınlarını önlemek amacıyla yaklaşık su seviyesini 2 metre kadar düşük tutmaktayız. Olası yağmurlarda suyu baraj gölünde tutarak sel baskınlarnın önüne geçmiş olacağız. Biz kış ayını kritik bir seviyede geçirdik. Acaba yer altı kuyularını devreye alsak mı diye planlar dahi yaptık. Kış aylarında epey tereddütler yaşarken son yağan yağmurlarla Nilüfer Barajımız tam doldu, Doğancı Barajımız da yüzde 98 seviyesindedir. Bugün itibariyle hiç yağmur yağmasa dahi 8 ay yetecek suyumuz bulunmaktadır. Ama biz yine de vatandaşlarımıza suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarmak isteriz. Su tasarrufu her zaman gerekli" diye konuştu.

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Bursa'da barajlar dolduBursa'da barajlar dolduBursa'da barajlar dolduBursa'da barajlar doldu

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