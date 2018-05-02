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Bursa'da BESAŞ'ın ramazan pidesine zam yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesine ait BESAŞ tarafından üretilen ramazan pideleri geçen yılki fiyatı 175 kuruşa satılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BESAŞ'ın ürettiği ramazan pideleri geçen yıl olduğu gibi yine 175 kuruştan tüketime sunulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, doğru fiyat politikasıyla her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını kaydetti.

Aktaş, Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası BESAŞ'ın artan hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen 450 gramlık ramazan pidesini bu yıl da 1,75 liradan satışa sunacağını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonunca kamuoyuna duyurulan açıklamaya göre, piyasada 2 liradan satılacak 275 gramlık ramazan pidesinin kilogram fiyatının 7,27 lirayı bulduğunu ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

"Belirlediğimiz fiyat ile BESAŞ ramazan pidesinin kilogram fiyatı 3,89 liraya tekabül etmektedir. Fırıncılar meslek birliği, 275 gramlık pidenin İstanbul ve Ankara’da 2 liradan, 350 gramlık pidenin ise İzmir’de 2,5 liradan satılmasını uygun görmüştür. Rakamlar incelendiğinde, BESAŞ ramazan pidesinin hem gramajı hem de fiyatıyla uygun olduğu açıktır."

Aktaş, geçen yıl günlük 30 bin adet olan pide üretim kapasitesinin de yapılan takviyelerle günlük 60 bin adede çıkartıldığını aktardı.

BESAŞ’ın artan kapasitesine rağmen pide üretimini "kaliteli ve hesaplı" prensibinden taviz vermeden gerçekleştirmeye devam edeceğini vurgulayan Aktaş, "Günlük 30 bin adet olan pide üretim kapasitemizin 60 bine yükselmesi, çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

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