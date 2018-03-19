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Bursa'da bıçaklı gasp

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Marketten bıçak tehdidiyle 21 bin 471 lira gasbeden şüpheli yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir marketten bıçak tehdidiyle 21 bin 471 lira gasbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir markete giden S.B, bıçak tehdidiyle market çalışanları E.Ç. ve E.G'den kasalardaki paraları kendisine vermelerini istedi.

Çalışanlardan 21 bin 471 lirayı alan zanlı, olay yerinden kaçtı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, yapılan incelemede şüphelinin S.B. olduğunu belirledi. Polis, zanlıyı Yıldırım ilçesinde olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

S.B'nin üzerinde ele geçirilen 19 bin 426 lira markete iade edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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bıçaklı gasp Bursa

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