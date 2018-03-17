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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 06:27 | Son Güncelleme

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kavga sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaşpaşa Mahallesi Gönül Sokağı'ndaki bir oto tamir dükkanına gelen Çağrı Ç. ile bu iş yerinin sahibi Mehmet Çakar (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Çağrı Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çakar'ı bıçakladı.

Vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mehmet Çakar, sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavganın ardından kaçan Çağrı Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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