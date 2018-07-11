Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hocahasan Mahallesi Taşım Sokağı'ndaki evlerine kamyonetle eşya taşıyan Mehmet K. (50) ve yeğeni Endercan S. (28) ile karşı komşuları Erdem G'ye misafir olarak geldiği öğrenilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.
Eşya taşımak için kullanılan kamyonetin yolu kapattığı gerekçesiyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K. ve Endercan S, diğer gruptan bazı kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Kavgayı duyan Mehmet K. ve yeğeninin yakınları, karşı gruba ait olduğunu öğrendikleri 11 AJ 275 plakalı aracın camlarını kırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Oğlu Endercan S'nin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrenen annesi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri kavganın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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