HABER

Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 01:42 | Son Güncelleme

Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hocahasan Mahallesi Taşım Sokağı'ndaki evlerine kamyonetle eşya taşıyan Mehmet K. (50) ve yeğeni Endercan S. (28) ile karşı komşuları Erdem G'ye misafir olarak geldiği öğrenilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Eşya taşımak için kullanılan kamyonetin yolu kapattığı gerekçesiyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K. ve Endercan S, diğer gruptan bazı kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Kavgayı duyan Mehmet K. ve yeğeninin yakınları, karşı gruba ait olduğunu öğrendikleri 11 AJ 275 plakalı aracın camlarını kırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Oğlu Endercan S'nin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrenen annesi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri kavganın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemezCHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez
'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı bıçaklı kavga Bursa

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özgür Özel'den Soma davasıyla ilgili tartışma yaratacak iddia

Özgür Özel'den Soma davasıyla ilgili tartışma yaratacak iddia

Shakira konseri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Shakira konseri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.