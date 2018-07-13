Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kavga sırasında iki kişi bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hocaalizade Mahallesi'nde tarihi valilik binası yakınında karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A, İsmail Şahin ve Murat Şahin'i bıçakladı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çekirge ve Muradiye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Murat A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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