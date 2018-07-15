Bursa'da binlerce kişi 15 Temmuz için meydana çıktı

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Bursa’da binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Amerika'daki o melun terörist başına seslenmek istiyorum, seni değil Amerika, bütün dünya bir araya gelse de kurtaramayacak" dedi.

Bursa’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik ve yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Valilik binası önünden başlayan Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü, Fomara’daki Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Yürüyüş boyunca kalabıkr sık sık darbeciler için 'İdam istiyoruz' sloganları attı. Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “15 Temmuz bir festival değildir, bir kültürel etkinlik değildir. 15 Temmuz’u asla unutmamalı ve unutturmamalıyız. Kıymetli kardeşlerim, din kisvesinde gözüküp bu milleti yıllarca sömüren hain terör örgütü veya bir başkası hiç önemli değil, yine gelecekte bu millet adına tehlike oluşturabilir. Dolayısıyla 15 Temmuz akşamı olduğu gibi hangi siyasi görüşten olursak olalım ne olursunuz birbirimize sahip çıkalım” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise yaptığı 2 sene önce milletin desten yazdığını belirterek, "Yaklaşık 2 bin 500 senelik Türk tarihi için de önemli gecelerden birisiydi. 40 yılda hazırlanan bir terör örgütü, devletin ve bütün iş dünyasının sinir uçlarına kadar yerleşmiş bütün gücünü ve kuvvetini 15 Temmuz için biriktiren o hain terör örgütünü elinin tersiyle tarihin çöplüğüne göndermiştir" diye konuştu.

'BÜTÜN DÜNYA BİRARAYA GELSE SENİ KURTARAMAYACAK'

Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e seslendiği konuşmasında, "Dünyanın neresine giderlerse gitsinler onlara rahat yok. Onları ensesinden tutup bu milletin önüne çıkaracağız. Buradan Amerika'daki o melun terörist başına seslenmek istiyorum. Seni değil Amerika, bütün dünya bir araya gelse de kurtaramayacak. Terörist başı senin ensendeyiz. Güvenlik güçlerimiz istihbarat teşkilatımız Kosova'ya gidiyor, bir yol kenarında bunların altısını birden enseleyip Türkiye'ye getiriyor. Afrika'ya gidip bu hainleri bulup yakalayıp getiriyor. Yarın göreceksiniz İngiltere'den de, Kanada'dan da, Amerika'dan da kim varsa onları alıp geleceğiz ve hesap soracağız" ifadelerini kullandı.