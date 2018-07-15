Bursa'da bir çocuk denizde boğuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinden arkadaşlarıyla Malkara Sahili'ne gelen İlyas Arkın (14), serinlemek için denize girdi.

Arkın'ın bir süre sonra denizden çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Çocuğun son görüldüğü yerde arama yapan dalgıçlar, yaklaşık bir saat sonra Arkın'a ulaştı.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı incelemede Arkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkın'ın cenazesi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

