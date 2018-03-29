HABER

Bursa'da bir ev ve iki iş yeri yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 03:43 | Son Güncelleme

Merkez Yıldırım ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı - İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binadaki ev ile lokanta ve oto tamirhanesinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında aynı binada bulunan bir ev ve iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde bir ev, lokanta ve oto tamirhanesinin yer aldığı iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binada çok sayıda tüp olduğu gerekçesiyle polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri ise alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yangın, yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söz konusu ev ve iki iş yerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözlerSon dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler
Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!
Nagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurduNagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev Iş Yeri itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 bin kişiyi ‘kredi vaadiyle’ kandırıp 1.8 milyon TL’lik vurgun yaptılar

5 bin kişiyi ‘kredi vaadiyle’ kandırıp 1.8 milyon TL’lik vurgun yaptılar

Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.