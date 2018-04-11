Bursa’da ’böcek istilası’ iddiasıyla ilgili açıklama

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl ilçesindeki bir ceviz bahçesinde poşet içinde bulunan ve tanımlanamadığı ileri sürülen böcek türünün ’bakla zınnı’ olduğunu açıkladı.

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesindeki ceviz bahçesinde gerekli incelemeleri tamamladı. Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız, "Olay mahalline gidilip incelemeler yapıldı. Sonuç olarak mevzubahis böcek türünün literatürde ’bakla zınnı’ olarak tanımlanan bir zararlı olduğu belirlendi. Zararlının erginleri, meyve ağaçları ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme zamanında, çiçeklerin dişi ve erkek organlarını, polen tozlarını, yeni çıkan yaprakçıkları, hatta tomurcuk ve meyveleri yemek suretiyle büyük zararlara sebep olmaktadır. Larvaları ise ağaçlarında önemli zarar meydana getirmez. En yoğun zararı ağaçların çiçeklenme döneminde yaptığı için döllenmeye yardımcı böceklere özellikle de bal arılarına zararlı olacağından kimyasal mücadele yöntemleri tercih edilmemektedir. Zararlıyla mücadelede kültürel önlemler tercih edilmekte olup uçan bir böcek türü olduğundan meyve bahçelerinde ağaçların altına konacak mavi leğenlerin içerisine bir miktar su doldurularak tuzaklar hazırlanmasıyla tedbir alınmaktadır" dedi.

İnegöl’de ekilebilir tarım arazilerinin yüzde 30’luk kısmının meyve bahçeleri oluştuğunu belirten Yıldız, "Fenelojik dönem itibarıyla meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemi olduğundan zararlının en yoğun görüldüğü dönemdir. Konunun abartılmasına gerek olmadığı gibi, il ve ilçe müdürlüğümüzce takibi yapılmaktadır" şeklinde konuştu.