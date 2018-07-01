Bursa'da buğday silosuna düşen işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir un fabrikasının buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu (42), buğdayları karıştırmak için 15 metre yükseklikteki siloya çıktı. Buğdayları karıştırmaya çalışırken dengesini kaybeden Hüseyinoğlu, silodaki buğdayların içine düştü.
Bir süre sonra siloya çıkan işçinin mesai arkadaşları Hüseyinoğlu'nun buğday yığını içindeki ellerini görünce durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, düştükten sonra buğday yığınına batıp nefessiz kaldığı tahmin edilen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hüseyinoğlu'nun cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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