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Bursa'da büyük panik! Adliye boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 17:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bursa Adliyesi'nin emanet bölümünde uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişe kırıldı. Şişenin kırılması sonucu kokudan etkilenen polis ve adliye çalışanları sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Bursa Adliyesi boşaltılırken, AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Bursa’da adliyede kimyasal madde paniği yaşandı. Adliye koridorunda uyuşturucu metamfetamin yapımında kullanılan sıvı şişesi kırıldı. Kokunun adliyeye yayılması üzerine bina tahliye edildi. 112, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği adliyede kısa süreli panik yaşandı.

KİMYASAL MADDE PANİĞİ YAŞANDI

Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol’daki adliye sarayında akşam saatlerinde kimyasal madde paniği yaşandı. Uyuşturucu madde imalatında kullanılan metamfetamin dolu şişe adli emanet bürosuna getirildi.

Çuvalda taşınan şişe yere düşerek kırıldı. Etrafa kesif bir koku yayılınca panik yaşandı. Hemen alarm verilerek adliye tahliye edildi. Adli personel kısa sürede binayı tahliye etti. Mesainin hemen bitmiş olması şans olarak değerlendirildi.

POLİS MEMURLARI ETKİLENDİ

Adliyeye hemen 112, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler kısa sürede adliyeye gelerek tedbir aldı. Uyuşturucu maddenin kokusundan etkilenen polis memurları 112 ekiplerince muayene edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Adliyesi'nin polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş tarafından yapılan yazılı açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 05.01.2018 günü saat 17.00 sıralarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 litrelik cam şişe içerisindeki sıvının adliye emanet deposuna yerleştirilmesi sırasında kırılması ve sıvının yere dökülmesi üzerine ortama koku ve dulan yayılması sonucu tedbiren adliye binasının emanet eşya deposunun bulunduğu alan boşaltılmış, sağlık, Afad ve İtfaiye ekiplerinin yapmış oldukları inceleme ve çalışmalar neticesinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığı gaz ve dumandan herhangi bir kimsenin etkilenmediği anlaşılarak tedbirlere son verilmiştir, Kamuoyuna saygı ile duyurulur denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa AFAD kimyasal madde Bursa Adliyesi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Allahim sen polislerimizi askerimizi her turlu kazadan beladan dusmandan terorden koru.. Guc saglik sihhat ver yarabbi ...
Amin insaallah
Bari yakaladığınız malları korumayı becerin.
Cok acemıce hareket merakmı ettınız
YAHU BU TÜR MADDELERİ RAPORLAYIN VE ANINDA İMHA EDİN
@cebelli_2017 imha edince içiceklerini nasıl indircek içenler:) polis içmıyomu sanıyosunuz her yakaladıklarından kendi paylarını alıyolar
oh kafayı bulmuslardır..
Umarım bu iş sadece bir iki beceriksizin işidir. Ziraa, altından pis kokular çıkmasın sonradan... Adliyeden Değerli el konmuş bir Mal'ı kaçırmak gibi veya Asıl altı edilmek istenen dosyalar gibi... Umarım bunların hiçbiri değildir...
ÜMRANİYE'YE KENDİ ELLERİNİZLE KOYDUĞUNUZ BOMBALARI MAHKEMEYE GETİRMEDEN İMHA ETMİŞTİNİZ VE BÖYLECE DELİL KARARTMANIZA RAĞMEN SUÇSUZ İNSANLAR YILLARCA HAPİSTE YATTI!!!
Bizim polislerimiz işini bilir. Bu iktidarda adamcağızlar çok yoruldu. Ne yapsınlar...
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