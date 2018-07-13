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Bursa'da çarpışan iki motosiklet alev aldı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 02:08 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde çarpışarak alev alan motosikletlerdeki 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti - Olayda ağır yaralanan bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde iki motosikletin çarpıştıktan sonra alev alması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İznik-Yenişehir karayolunun 3. kilometresinde, sürücülerinin kimler olduğu ve plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet de alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından jandarma ekiplerince yapılan incelemede, motosikletlerde bulunan 4 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, birinin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Olay sonucu yaşamını yitirenlerin Vedat Samur, Kadir Şarlı ve Alper Varol olduğu anlaşıldı. Bu kişilerden Şarlı ve Varol'un yanarak öldüğü tespit edildi. Cesetler, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan yaralı Nurgül Sever'in ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik Motosiklet trafik kazası yangın

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