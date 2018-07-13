Bursa'da çarpışan iki motosiklet alev aldı: 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde iki motosikletin çarpıştıktan sonra alev alması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İznik-Yenişehir karayolunun 3. kilometresinde, sürücülerinin kimler olduğu ve plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet de alev aldı.
Çevredeki vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
Yangının söndürülmesinin ardından jandarma ekiplerince yapılan incelemede, motosikletlerde bulunan 4 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, birinin ise ağır yaralandığı belirlendi.
Olay sonucu yaşamını yitirenlerin Vedat Samur, Kadir Şarlı ve Alper Varol olduğu anlaşıldı. Bu kişilerden Şarlı ve Varol'un yanarak öldüğü tespit edildi. Cesetler, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan yaralı Nurgül Sever'in ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası
Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş
Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum